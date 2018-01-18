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Москва

В МЧС предупредили о метели и усилении ветра в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Снегопад, метель и гололед ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации МЧС, в связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах переметы, местами гололед, усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, ветреная погода сохранится и в пятницу.

"При непогоде возможны местами ухудшение видимости (в осадках), снежные заносы на автотрассах, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Гидрометцентре, по предварительной оценке, за 17 и 18 января в столице выпало около 8 мм осадков. По данным наблюдений на метеостанции на ВДНХ, за последние 36 часов прирост осадков в Москве составил 19% от месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм, уточнили в ведомстве.

По информации Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней Московский регион будет находиться под влиянием восточной части обширного семейства активных циклонов, что проявится в снежной и умеренно морозной погоде.

Синоптики уверены, что, по крайней мере, до субботы погода будет ветреной, местами с метелями.

В Крещенскую ночь в Москве похолодает до минус 7-9 градусов, а по области - до минус 12 градусов. В регионе ожидается снег, местами метель, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Теги: Москва
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