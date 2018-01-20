Убивший обезьянку своей знакомой москвички мужчина заключен под стражу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мужчина в пьяном состоянии насмерть забил обезьянку своей знакомой из-за того, что она его укусила, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"Злоумышленник схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся с похищенным. Впоследствии мужчина нанес обезьяне несколько ударов, причинив тем самым телесные повреждения, повлекшие смерть животного", - приводятся на сайте слова начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрия Титова.

По его словам, инцидент произошел в квартире 40-летней москвички, которая принимала гостей. Среди них оказался неоднократно судимый 34-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения дразнил обезьянку. Труп животного обнаружен возле дома потерпевшей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж", также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - добавил Титов.