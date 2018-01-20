Дебошир с рейса "Москва-Петропавловск-Камчатский" стал фигурантом дела

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В отношении дебошира на борту авиарейса "Москва - Петропавловск-Камчатский" возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, сообщила в субботу "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Камчатского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении пассажира рейса "Москва - Петропавловск-Камчатский", - сказала она.

По ее словам, инцидент произошел во время полета в салоне "бизнес-класса". Пьяный 26-летний житель Екатеринбурга не реагировал на требования бортпроводников о соблюдении порядка, матерился и ударил одного из них.

Был составлен административный протокол "о нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". Впоследствии дознанием Комчатского линейного отдела МВД РФ на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

"В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - добавила Волк.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о предоставлении авиакомпаниям возможности составлять "черные списки" дебоширов и впоследствии отказывать им в перевозке. Позже, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет изменений в законодательство, связанных с составлением "черных списков" пассажиров, которые хулиганили на борту воздушного судна.