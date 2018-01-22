На восстановление движения на синей ветке московского метро ушло более часа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Движении поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена было восстановлено после сбоя в 13:50, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В настоящее время движение поездов восстановлено на всем протяжении Арбатско-Покровской линии", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с 12:40 на восточном участке линии поезда следователи с увеличенными интервалами из-за проблем с кабелем связи, затем полностью остановилось движение между станциями "Партизанская" и "Щелковская".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что во время сбоя пассажиров одного из поездов, застрявшего между станциями "Щелковская" и "Первомайская" пришлось эвакуировать из тоннеля по путям.