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Москва

Прокуратура Москвы предостерегла оппозицию от несогласованной акции 28 января

Есть обновление от 20:35

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам несанкционированного шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.

"В сети интернет, в том числе через блоги и социальные сети активно распространяются сообщения, призывающие к участию 28 января 2018 года в массовом публичном мероприятии - шествии по Тверской улице Москвы", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

При этом отмечается, что "организаторам направлены предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам, которые ими оставлены без ответа".

"В этой связи организатору мероприятия направлено предостережение о недопустимости нарушения закона", - подчеркивает надзорное ведомство.

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В сообщении поясняется, что "как организация несанкционированного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ".

Ранее оппозиционер Алексей Навальный призывал своих сторонников принять участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами.

Предложенные варианты проведения акции

15 января юрист "Фонда борьбы с коррупцией" А.Навального Иван Жданов сообщил агентству, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение днем 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду.

18 января московские власти на заявку оппозиции провести 28 января митинг в центре города предложили три альтернативные площадки - на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

25 января руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что организаторы запланированной на воскресенье акции сторонников А.Навального не имеют права проводить ее, так как отказались от предложенных столичной мэрией вариантов.

Теги: Москва
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