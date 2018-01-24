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Москва Президентская кампания-2018

Члены избиркомов перед выборами дважды обойдут все московские дома

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московская городская избирательная комиссия и центры госуслуг Москвы "Мои документы" запустили совместный проект по информированию москвичей о предстоящих 18 марта выборах президента, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Совместный проект предусматривает возможность дойти до каждой квартиры, рассказать о предстоящих выборах, о возможностях проголосовать не только по месту регистрации, но и по фактическому месту жительства", - сказал Горбунов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

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Он напомнил, что в ходе нынешней выборной компании россияне смогут проголосовать не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания, для чего необходимо уведомить территориальную избирательную комиссию по месту пребывания с 31 января, либо участковую избирательную комиссию с 25 февраля. При этом заявление о месте голосования можно подать один раз. Таким образом, уже 16 марта в каждой участковой избирательной комиссии будет по два реестра: тех, кто будет голосовать по месту пребывания на этом участке и список избирателей, которые будут исключены из перечня голосующих, так как в день выборов будут находиться в другом месте.

"По опыту, у нас более 10% москвичей фактически проживает не по месту регистрации. Например, это когда жена живёт у мужа не по месту своей регистрации, либо это бабушки и дедушки, имеющие дома в Подмосковье или других регионах. Эти граждане смогут проголосовать на выборах президента по месту фактического пребывания", - пояснил Горбунов.

Он отметил, что подобная кампания по информированию избирателей будет проходить впервые. "Раньше были объявления на подъездах, приглашения в почтовых ящиках. "Теперь мы попытаемся дойти до каждой квартиры. Многим избирателям нужно такое человеческое общение", - сказал председатель Мосгоризбиркома.

В свою очередь директор центров госуслуг Москвы "Мои документы" Елена Громова сообщила на пресс-конференции, что за время информационной кампании, которая стартует в столице с 29 января, обход всех квартир жителей Москвы будет проводиться дважды.

Так, в первое посещение работники центров госуслуг и члены участковых избирательных комиссий (УИК) проинформируют избирателей о президентской кампании и сообщат жителям о возможности голосования по месту нахождения, а также определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. Во второй визит избирателю принесут приглашение на выборы, а также помогут в случае необходимости выбрать наиболее удобный избирательный участок и осуществить все необходимые действия для реализации права голосования по месту нахождения.

Громова сказала, что отличительными знаками членов УИК и сотрудников центров госуслуг "Мои документы", которые пойдут по квартирам, станут фирменный нагрудный значок с надписью "2018 марта - выборы президента России", а также бейдж с указанием фамилии, имени, отчества и должности, подписанный руководителем УИК и руководителем соответствующего центра госуслуг.

"В своей работе сотрудники центров госуслуг предоставляют информацию максимально понятно и прозрачно, согласно московскому стандарту госуслуг. Тема информирования для нас не новая, мы всегда готовы помочь разобраться в самых сложных вопросах. Участие в выборах президента - это гражданский долг каждого москвича, и для реализации этого права голоса он должен знать все о процедуре голосования. В идеале, чтобы мы дошли до каждого избирателя", - отметила Громова.

Предполагается, что поквартирное информирование будет проходить по 12 марта.

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Теги: Москва
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