Около 200 человек эвакуированы из зданий правительства Москвы и управ после звонков о минировании

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полиция проверит административные здания департаментов правительства столицы и управ районов после ряда звонков о минировании, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По его словам, в полицию поступили анонимные звонки о том, что в ряде административных зданий департаментов правительства Москвы, в городских и районных управах заложены взрывные устройства. Из помещений эвакуировано около 200 человек.

Полиция проводит проверку, здания обследуют кинологи. Дальнейшая информация уточняется.

Как пояснил "Интерфаксу" осведомленный источник, среди "заминированных" объектов управы районов Соколиная гора, Коньково, Академический, Теплый стан, Обручевский, Хорошево-Мневники. По данным источника, анонимные звонки также поступили в столичные департаменты труда и соцзащиты и образования, в правительство Московской области.

В январе неоднократно сообщалось об анонимных звонках о минировании зданий в Москве. 10 января в полицию поступило сообщение о минировании Казанского, Ярославского и Савеловского вокзалов, данные тогда не подтвердились. 27 января полиция проверяла информацию о минировании Курского и Киевского вокзала. Днем ранее, 26 января, неизвестный сообщил полиции о взрывном устройстве, заложенном в здании московской прокуратуры.