В СКР сочли обсуждение приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной нарушением этики

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обсуждение приговора врачу Елене Мисюриной, признанной судом виновной в смерти пациента, нарушает этику и подрывает веру людей в медицину, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Вызывает крайнее удивление, когда приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать другие люди, в том числе из сферы медицины, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела, по сути подвергая сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу". Такие комментарии, по ее словам, "не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом".

"Еще большее удивление вызывают комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела", - сказала представитель СК. Она подчеркнула, что деятельность органов следствия строится таким образом, чтобы максимально объективно разобраться в каждом конкретном происшествии.

"Граждане очень часто сообщают нам о врачебных ошибках, но далеко не в каждом случае речь идет о преступлении. Мы тщательно проверяем любое обращение, но лишь в каждом третьем случае возбуждается уголовное дело. Например, в 2017 году в СК России поступило 6050 сообщений о таких преступлениях, и по результатам их рассмотрения возбуждено 1791 уголовное дело", - сказала Петренко.

По ее словам, необходимо иметь в виду, что окончательное решение по уголовным делам о врачебных ошибках следствие принимает на основании результатов экспертиз, которые проводят тоже медицинские эксперты. "Нередки случаи, когда потерпевшие с недоверием относятся к результатам первых экспертиз, ссылаясь на предвзятость, корпоративную этику врачей, и ходатайствуют о проведении повторных исследований в других экспертных учреждениях. И следствие удовлетворяет такие ходатайства", - пояснила представитель следствия.

Она напомнила, что "выводы следствия и суда базируются на мнении независимых экспертов, высказанных в ходе проведения нескольких экспертиз, поэтому никакой негативной тенденции, связанной с привлечением к уголовной ответственности врачей, нет и быть не может". "Вместе с тем Следственный комитет с большим уважением относится к медицинским работникам, понимая, насколько ответственна и важна эта гуманная профессия. Когда врачи сами становятся жертвами преступлений, СК России незамедлительно реагирует на такие факты, вставая на их защиту", - добавила Петренко.

Дискуссия вокруг приговора

Суд в Москве на минувшей неделе признал врача-гематолога Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента в 2013 году, и приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии нарушила "методику, тактику и технику" процедуры, в результате чего произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента.

Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. Общественная организация "Лига защиты врачей" разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Между тем президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в своем в твиттере назвал приговор в отношении врача "беспределом".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил: "Крайне озабочен делом врача Е.Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее, такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно". Градоначальник подчеркнул, что это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью.

Со своей стороны представитель столичного главка СК Юлия Иванова заявила "Интерфаксу", что комиссионная и дополнительная комиссионная судебно-медицинские экспертизы, проведенные в ходе расследования уголовного дела, прямо указывали на вину Мисюриной. "Кроме того, виновность врача-гематолога в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медицинских учреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз", - сказала представитель следствия.