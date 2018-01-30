Голодец потребовала найти виновного в деле врача-гематолога Мисюриной

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец потребовала определить виновного в деле врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года в связи со смертью пациента.

"Насколько я понимаю, Москва вступила в юридический процесс и будет поддерживать следующую инстанцию в плане того, чтобы обжаловать этот приговор. Сейчас важны все юридически выверенные действия, потому что не может страдать невиновный человек. Мы не знаем, кто в этой ситуации виноват. Установление вины - очень важный процесс, и в нем должны принимать участие, мне кажется, все профессиональные сообщества", - заявила Голодец, отвечая на вопрос о ее отношении к обвинительному приговору Мисюриной.

"Этот случай вновь поставил вопрос о месте патологоанатомических служб в системе. Об этом постоянно говорится, и уже нет, наверное, в нашем обществе людей, которые бы не разделяли мнение, что патологоанатомические службы должны быть выведены из системы, и это должна быть независимая служба, которая дает четкую оценку по всем действиям", - добавила Голодец.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что ведомство рассчитывает на пересмотр приговора гематологу Елене Мисюриной.

"Адвокатом будет подана апелляционная жалоба в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда. В рамках этого процесса департаментом здравоохранения будут предоставлены защите Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений. Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов", - заявили в пресс-службе департамента.

Там напомнили, что Мисюрина (работала в столичной ГКБ №52 с 2014 года) является "известным опытным врачом, высокопрофессиональным специалистом".

"До принятия решения в суде можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде. Важно понимать, что оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений, а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей", - отметили в департаменте.

Уголовное дела о смерти пациента, которому Мисюрина (была тогда сотрудником частной медклиники) делала трепанобиопсию в 2013 году, было возбуждено в 2015 году.