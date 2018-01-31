Пресс-секретарь Навального получила пять суток ареста за призывы к несогласованной акции

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в среду назначил пять суток ареста пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать К.Ярмыш виновной в совершении правонарушения по части 2 статьи 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначить ей административное наказание в виде административного ареста на пять суток" - говорится в решении судьи Анастасии Лоскутовой.

Ярмыш вместе с ведущим "Навальный Live" Русланом Шаведдиновым были задержаны во вторник в аэропорту Шереметьево по прилету из Вильнюса. Шаведдинова приговорили к восьми суткам ареста.

Как установлено судом, Ярмыш совершила правонарушение, выразившееся в публикации в твиттере, к которой она прикрепила видео Навального с призывом выйти на несогласованную акцию, поддержав таким образом ее проведение.

Свою вину Ярмыш не признала. "Ваша честь, абсолютно ясно, что дело политически мотивировано. Я не питаю никаких иллюзий и понимаю, что вы не вынесете оправдательное решение. Но я очень горда тем, что призывала людей выходить на акцию, и сделала бы это снова", - сказал Ярмыш в суде.

После заседания юрист ФБК Иван Жданов, представляющий интересы Ярмыш, заявил, что обжалует решение суда.

В минувшее воскресенье в российских городах прошли акции сторонников Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений, в 16 городах РФ было задержано 266 лиц, которые впоследствии были отпущены из отделов полиции.