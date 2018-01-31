Координатора штаба Навального в Петербурге арестовали на месяц

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суд заключил под административный арест на месяц координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова, сообщает объединённая пресс-служба судов города в среду.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Д.Михайлова за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным СМИ, поводом для составления протокола на Михайлова стала его деятельность, связанная с подготовкой к акции сторонников Навального в Петербурге 28 января.

В минувшее воскресенье в российских городах прошли акции сторонников Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений, в 16 городах РФ было задержано 266 лиц, которые впоследствии были отпущены из отделов полиции.