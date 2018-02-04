В московских аэропортах задержано и отменено почти 80 рейсов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В столичных аэропортах к утру воскресенья отменено или задерживается почти 80 авиарейсов, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Так, в Шереметьево задерживается 58 рейсов, во Внуково - 2, в Домодедово 3 и еще 15 отменены.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" 4 февраля отменит 21 рейс, следующий из Шереметьево и в него.

Накануне из-за непогоды в Москве было отменено и задержано 60 рейсов.

Снегопад, прошедший в столице в субботу, стал самым сильным в истории метеонаблюдений.