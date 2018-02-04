За неполные сутки в Москве выпало больше половины месячной нормы осадков

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первые сутки мощного снегопада, который обрушился на Москву утром в субботу, пополнили февральскую копилку осадков сразу на 19 мм, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в воскресенье.

С 9:00 субботы к 6:00 воскресенья на базовой метеостанции (ВДНХ) выпало около 53% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм, уточнили в ведомстве.

В столичном регионе сохраняется желтый уровень погодной опасности. В Москве продолжится сильный снегопад, ожидаются метель, заносы на дорогах, гололедица, гололед, налипание снега на проводах и деревьях.

Температура воздуха в столице днем не превысит минус 4-6 градусов, возможны порывы ветра до 20 м/с.

Ранее в столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что за выходные в Москве может выпасть месячная норма осадков. Прирост снежного покрова может составить от 23 до 42 см.

Снегопад 3 февраля стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений в Москве, до этого максимум осадков был зафиксирован в 1957 году.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал аномальными погодные условия в столице и призвал горожан быть аккуратными.