Заммэра Москвы сообщил о пострадавших в результате ледяного дождя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Осадки в Москве за последние сутки выпали не только в виде снега и мокрого снега, но и в виде ледяного дождя, заявил в воскресенье "Интерфаксу" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, осложнила ситуацию в городе. Повалено уже примерно 370 деревьев. Сейчас практически все они распилены и вывезены, - рассказал Бирюков в воскресенье.

Он напомнил, что из-за сильного снегопада временно останавливалось движение трамваев в районе Измайлово, были запущены компенсационные автобусные маршруты.

Кроме того, по информации главы комплекса городского хозяйства, утром в воскресенье на пути Филевской линии метро упало дерево, движение поездов прерывалось, но власти также организовали дополнительные компенсационные маршруты.

"Мы бы хотели попросить москвичей быть внимательными, осторожными в эту погоду, и не ставить машины у деревьев. За прошедшие сутки были факты, когда обледенелые деревья падали на машины, и машины получали повреждения", - заявил заммэра.

Он уточнил, что из-за падения деревьев получили травмы три человека. "Мы разослали смс всем пользователям телефонных сетей и просим прислушиваться к тем рекомендациям, которые дают специалисты", - добавил Бирюков.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате удара стихии в Москве погиб по меньше мере один человек, еще двое пострадали.

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад в Москве в воскресенье продолжится, ожидаются метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях. В столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности.