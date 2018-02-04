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Около 60 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за непогоды

Есть обновление от 11:55

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сильная метель в Москве спровоцировала задержки почти шести десятков рейсов в аэропортах, прибывающие самолеты начали уходить на запасные аэродромы.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, аэродромные службы трех столичных аэропортов работают в усиленном режиме, это позволяет избежать длительных задержек рейсов.

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"Несмотря на сильный снегопад, аэродромные службы справляются, длительных задержек, продолжительностью свыше двух часов нет. Однако требуется время для проведения по очистке аэродромов от снега и наледи, а также специальная обработка воздушных судов перед вылетом. Это может приводить к задержкам от 15 минут", - сказал собеседник агентства.

Между тем, из-за низкой видимости не все лайнеры смогли приземлиться в Москве.

"В "Домодедово" отказались садиться командиры пяти воздушных судов. Они получили одобрение посадки на запасных аэродромах во "Внуково", Нижнем Новгороде и Воронеже", - сказал он.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", днем в воскресенье в московских аэропортах задержаны 59 рейсов, 18 отменено.

Больше всего рейсов задержано в "Шереметьево" - 41, еще 12 в "Домодедово", 16 отменено. Еще шесть задержаны и два отменены во "Внуково".

Теги: Москва
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