Около 60 рейсов задержано в аэропортах Москвы из-за непогоды

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сильная метель в Москве спровоцировала задержки почти шести десятков рейсов в аэропортах, прибывающие самолеты начали уходить на запасные аэродромы.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, аэродромные службы трех столичных аэропортов работают в усиленном режиме, это позволяет избежать длительных задержек рейсов.

"Несмотря на сильный снегопад, аэродромные службы справляются, длительных задержек, продолжительностью свыше двух часов нет. Однако требуется время для проведения по очистке аэродромов от снега и наледи, а также специальная обработка воздушных судов перед вылетом. Это может приводить к задержкам от 15 минут", - сказал собеседник агентства.

Между тем, из-за низкой видимости не все лайнеры смогли приземлиться в Москве.

"В "Домодедово" отказались садиться командиры пяти воздушных судов. Они получили одобрение посадки на запасных аэродромах во "Внуково", Нижнем Новгороде и Воронеже", - сказал он.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", днем в воскресенье в московских аэропортах задержаны 59 рейсов, 18 отменено.

Больше всего рейсов задержано в "Шереметьево" - 41, еще 12 в "Домодедово", 16 отменено. Еще шесть задержаны и два отменены во "Внуково".