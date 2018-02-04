Упавшее дерево заблокировало движение на Филевской линии столичного метро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Филевской линии московского метро между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" отсутствует с 8:00 из-за падения дерева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена в воскресенье.

"Восстановить движение планируется к 8:30", - сказал собеседник агентства.

8:00 Филёвская линия. Нет движения поездов от Пионерской до Кунцевской из-за падения дерева с городской территории. Ориентировочное время восстановления движения — 8:30. — Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что за неполные сутки в Москве выпало 19 мм осадков или 50% месячной нормы, которая в феврале составляет 36 мм. Упавшие деревья повредили больше 10 машин, а вечером в субботу на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей дерево упало на крышу трамвая. Мэрия призывает автовладельцев к осторожности.

Накануне на Филевской линии метро также был сбой - он был вызван нагреванием короба контактного рельса.