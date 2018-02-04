Высота сугробов в Москве достигла рекордных 43 см

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в столице выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в воскресенье.

Высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения, отметили в ведомстве. Норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад в Москве в воскресенье продолжится, ожидаются метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях.

В столичном регионе сохраняется желтый уровень опасности.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что снегопад в минувшую субботу (выпало 14 мм за 12 часов) стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений, был превзойден рекорд 1957 года.

Максимум для 4 февраля был зафиксирован в 2013 году, когда на столицу обрушилось 18 мм осадков.