МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве и Подмосковье

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Метель, гололедица и мокрый снег ожидаются в Московской области в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В ближайшие один-два часа и до конца суток 4 февраля в Московской области ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении.

Там также сообщили, что главное управление МЧС РФ по Московской области работает в режиме повышенной готовности. На федеральных трассах развернуты мобильные и стационарные пункты обогрева.

"Система управления и силы, средства области к реагированию на возможные ЧС и происшествия готовы", - добавили в МЧС.

Спасатели рекомендуют в период прохождения циклона по возможности не покидать свои дома; водителям отказаться от использования личного автотранспорта, а если необходимость сохраняется, с осторожностью управлять транспортным средством, соблюдая скоростной режим и дистанцию.