В московских школах установят свободный график посещения из-за снегопада

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями в школах Москвы в понедельник, 5 февраля, устанавливается свободный график посещения, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования столицы

"Родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий. При этом все образовательные учреждения города работают в обычном режиме", - рассказал представитель департамента в воскресенье. Он уточнил, что для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

Ранее правительство города посоветовало в понедельник отказаться от поездок на автомобилях. Такие меры вызваны из-за необычайно мощного снегопада. За выходные в Москве выпало больше месячной нормы осадков.