Одну из улиц Новой Москвы собрались назвать в честь погибшего в Сирии летчика

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Одну из улиц Новой Москвы планируется назвать в честь летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии.

"Я уже провел ряд предварительных переговоров - одну из улиц Новой Москвы планируется назвать именем Романа Филипова. Это, как мы рассчитываем, будет одна из улиц в новых застраиваемых районах", - заявил журналистам во вторник первый зампредседателя организации ветеранов "Боевое братство", депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Он добавил, что подвиг Филипова сравним с подвигом Александра Матросова и других героев Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в честь пилота также назовут улицу в Калининграде.

3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25, который находился в небе у зоны деэскалации "Идлиб". Летчик Филипов катапультировался, на земле вступил в неравный бой из штатного оружия с террористами, а затем, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой. В настоящее время ведутся переговоры о возвращении его тела в Россию.

Филипов посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации. У него осталась жена и четырёхлетняя дочь.