Минобороны РФ попросило Турцию помочь в получении обломков сбитого в Сирии Су-25

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия направила Турции запрос о помощи в получении всех обломков сбитого в Сирии штурмовика Су-25, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Российским военным ведомством направлен запрос турецкой стороне об оказании содействия в получении всех обломков российского штурмовика Су-25, сбитого террористами 3 февраля из ПЗРК в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25, который находился в небе у зоны деэскалации "Идлиб". Летчик Филипов катапультировался, на земле вступил в неравный бой из штатного оружия с террористами, а затем, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

Накануне в Госдуме сообщили о переговорах касательно возвращения тела сбитого пилота на родину.