В Госдуме сообщили о переговорах о возвращении тела сбитого в Сирии пилота

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ведутся переговоры о возвращении на родину тела военного летчика Романа Филипова, заявил координатор "группы дружбы" Госдумы и парламента Сирии, первый зампредседателя организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"Переговоры ведутся. Тело ищут. Не сомневаюсь, что его вернут", - сказал Саблин "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, переговоры о возвращении тела летчика будут использованы "до последнего". Отвечая на вопрос, означает ли это, что переговоры ведутся с боевиками, которые могут в ответ выдвинуть свои условия, Саблин заявил: "Это конфиденциальные вопросы. Чтобы не мешать, лучше об этом публично пока не говорить. Чем меньше об этом будем говорить, тем больше результативность".

3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25, который находился в небе у зоны деэскалации "Идлиб". Летчик Филипов катапультировался, на земле вел неравный бой из штатного оружия с террористами, а затем, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой, сообщили в Минобороны.

Позже в Госдумы заявили, что, по предварительным данным, причиной крушения Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель. Тип ракеты будет определен в ходе расследования, когда появится доступ к месту крушения.