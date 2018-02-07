Московские магазины перед 23 февраля проверят на контрафактный алкоголь

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Москве к празднику 23 февраля будут две недели проверять магазины на наличие контрафактного алкоголя, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

Проверки в первую очередь коснутся магазинов, на которые уже жаловались москвичи, а также мест, где ранее находили поддельный алкоголь в ходе контрольных закупок.

В рейдах будут задействованы полицейские и специалисты департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, сообщили в мэрии.

"Планируется проверить несколько десятков торговых точек в разных округах Москвы", - отмечается в сообщении.

По данным департамента, с декабря 2016 года в Москве было проверено 96 торговых точек и изъято около 22 тыс. бутылок контрафактного алкоголя.