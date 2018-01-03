Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Россияне, владеющие оружием, во время январских каникул должны помнить о лежащей на них ответственности, заявляют в Росгвардии.

В ведомстве напоминают, что в прошлом году употребление алкоголя людьми, имеющими доступ к огнестрельному оружию, несколько раз приводило к трагедиям.

В частности, в Тверской области 45-летний Сергей Егоров в поселке Редкино Конаковского района после распития спиртных напитков в ссоре застрелил девятерых людей, находившихся в одном доме с ним. В настоящее время он осужден к пожизненному лишению свободы.

"Я не думаю, что когда они начинали отдыхать, у них были планы потом разругаться и дойти до перестрелки", - сказал ранее журналистам начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов, назвав в качестве еще одного примера совмещения алкоголя и оружия историю так называемого "кратовского стрелка" Игоря Зенкова.

"Каждый день мы в сводках фиксируем неправомерное использование оружия ограниченного поражения, так называемых "травматов", при разборках, бытовых конфликтах и на дороге, - сказал Веденов. - Вот здесь бы я призвал сограждан владельцев оружия грамотно сочетать меру выпитого и меру взятой и возлагаемой ответственности за неправомерное использование этого оружия".

Он отметил, что особо внимательными необходимо быть владельцам оружия, имеющим детей, чтобы не допустить травмирования несовершеннолетних. "Пока родители где-то отдыхают, дети до оружия добираются, и на сегодняшний день мы имеем многочисленные случаи травмирования детей вплоть до летального исхода", - отметил представитель Росгвардии.

Ранее в Росгвардии отметили, что с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на территории России для обеспечения безопасности граждан планируется задействовать свыше 40 тысяч военнослужащих и сотрудников ведомства.