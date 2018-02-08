Зима в Москве перевыполнила норму по осадкам уже в полтора раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - С начала календарной зимы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ зафиксировано выпадение 203 мм осадков в эквиваленте воды, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Таким образом, за три недели до окончания февраля климатическая норма, составляющая в Москве за три зимних месяца 134 мм, перевыполнена чуть более чем в полтора раза", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, всего с начала календарной зимы температура воздуха в Москве в среднем опережала климатическую норму на 5 градусов, в феврале - на 1,4 градуса. Самым теплым днем нынешней зимы стало 17 декабря, когда температура поднялась до плюс 8,2 градуса, холодным - 8 февраля - минус 16,8 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Москве сохранятся умеренные морозы с температурой, близкой к климатической норме, которая в эти дни февраля составляет минус 7,5-8,5 градусов. При этом существенных снегопадов не ожидается.