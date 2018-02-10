Рейс Москва-Баку вернулся в аэропорт Внуково из-за технической неполадки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), следовавший по маршруту Москва-Баку, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт Внуково, сообщает авиакомпания.

"Техническая неисправность рейса AZAL J2-808 Москва-Баку была обнаружена после вылета, в связи с чем, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Внуково", - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что пассажиры рейса будут отправлены в Баку рейсом J2-809 в субботу, который будет выполнен более вместительным воздушным судном.

"Запланированное время вылета 16:30 по бакинскому времени, прибытие во Внуково 18:40 по местному времени, - отмечается в сообщении. - В случае необходимости пассажиры задержавшегося рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании".