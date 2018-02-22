В полиции объяснили задержание Навального

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный в четверг был доставлен в отдел полиции для ознакомления с материалами административного дела, возбужденного после несогласованных акций 28 января, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе московского главка МВД.

"Сегодня в рамках производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, которое было возбуждено после проведения 28 января 2018 года несогласованного публичного мероприятия, в территориальный отдел полиции был доставлен Навальный. Ранее он был уведомлен о необходимости явиться для ознакомления с материалами указанного дела, однако не сделал этого", - сказал сотрудник пресс-службы.

После ознакомления с материалами дела Навальный был отпущен, добавил он.

В пресс-службе также сообщили, что глава штаба Навального Леонид Волков также был доставлен в отдел полиции. "Сегодня в рамках производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ, возбужденному после проведения 28 января 2018 года несогласованного публичного мероприятия, в территориальный отдел полиции был доставлен Волков",- сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в четверг стало известно, что оппозиционер Навальный был задержан в четверг на выходе от стоматолога и доставлен в отдел полиции "Якиманка". Как сообщил юрист, там оппозиционеру был вручен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Как сообщалось, в аэропорту Шереметьево был задержан глава штаба Навального Волков, который направлялся в Уфу на встречу со сторонниками.

20 февраля в аэропорту "Шереметьево" был задержан глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального - Роман Рубанов. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Симоновский суд Москвы признал Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и отправил его под административный арест на 10 суток.