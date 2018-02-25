В Москве усилены меры безопасности в связи с акцией памяти Немцова

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Столичная полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение по Страстному бульвару, где начнется шествие, перекрыто, поблизости находятся полицейские автомобили.

На бульваре дежурят десятки сотрудников ОМОН, Росгвардии и полиции. Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Участники акции постепенно собираются в месте начала марша, они несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты.

Акция памяти Немцова согласована с московскими властями.

Оппозиционный политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.