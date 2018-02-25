Акция памяти Немцова состоялась в Новосибирске

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Шествие и митинг памяти политика Бориса Немцова, убитого три года назад в Москве, состоялись в Новосибирске в воскресенье.

Колонна прошла по аллее центральной улицы Новосибирска - Красного проспекта, затем по улицам Крылова и Советской - до Нарымского сквера. Здесь около памятника жертвам политических репрессий состоялся митинг, передал корреспондент "Интерфакса".

Участники согласованной с городскими властями акции возложили цветы к памятнику, на котором был установлен портрет погибшего политика, почтили минутой молчания память Немцова.

Как заявил "Интерфаксу" уполномоченный представитель мэрии Новосибирска, "в шествии приняло участие 80 человек, в митинге - 95".

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

22 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что памятная доска убитому оппозиционному политику будет установлена в центре Москвы на доме номер 3 на Малой Ордынке, где он жил.