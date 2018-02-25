Полиция насчитала 4,5 тысячи человек на шествии памяти Немцова в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Около 4,5 тыс. человек принимают участие в шествии памяти политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году, заявляют в полиции.

"В центре столицы проходит согласованное с властями шествие, в котором принимают участие около 4,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Белый счетчик" привел цифру в 7,6 тыс. человек.

К 14:30 на территорию #МаршНемцова в Москве прошло 7,6 тыс. участников. Подсчет завершён. — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 25 февраля 2018 г.

Оппозиционный политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

25 февраля по всей России проходят согласованные с властями акции памяти убитого три года назад политика.

Заявку на проведение шествия в Москве подавал член движения "Солидарность" Илья Яшин. Он соорбщал, что заявленная численность участников - до 30 тыс. человек.

В связи с проведением марша с 10:00 для движения будет перекрыта внутренняя сторона Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца, дома №7.