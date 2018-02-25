В Петербурге на митинг памяти Немцова пришли около 350 человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова в Петербурге собрала до 350 участников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в воскресенье.

"В мероприятии, которое прошло без нарушений общественного порядка, приняли участие до 350 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее руководитель регионального отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров, митинг завершился к 15:00. Организаторы оценили численность участников почти в две тысячи.

Участники согласованной со Смольным акции собрались в 14:00 воскресенья на площади Финляндского вокзала, где провели митинг памяти Немцова. Ранее организаторы дважды пытались согласовать с городской администрацией проведение в память о Немцове шествия в центре Петербурга, но в обоих случаях получили отказ.

В 2016 и 2017 годах Смольный согласовывал митинги памяти Немцова на Марсовом поле. Каждый раз активисты проводили шествие от станции метро "Горьковская", при этом полиция не препятствовала движению колонны. В августе 2017 года Марсово поле исключили из списка городских гайд-парков.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.