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В России Убийство Бориса Немцова

В Петербурге на митинг памяти Немцова пришли около 350 человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Акция памяти оппозиционного политика Бориса Немцова в Петербурге собрала до 350 участников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД в воскресенье.

"В мероприятии, которое прошло без нарушений общественного порядка, приняли участие до 350 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" ранее руководитель регионального отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров, митинг завершился к 15:00. Организаторы оценили численность участников почти в две тысячи.

Участники согласованной со Смольным акции собрались в 14:00 воскресенья на площади Финляндского вокзала, где провели митинг памяти Немцова. Ранее организаторы дважды пытались согласовать с городской администрацией проведение в память о Немцове шествия в центре Петербурга, но в обоих случаях получили отказ.

В 2016 и 2017 годах Смольный согласовывал митинги памяти Немцова на Марсовом поле. Каждый раз активисты проводили шествие от станции метро "Горьковская", при этом полиция не препятствовала движению колонны. В августе 2017 года Марсово поле исключили из списка городских гайд-парков.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Марш в память о Борисе Немцове

18 фотографий
Марш памяти убитого политика начинается с рамок. Сегодня их было установлено достаточно много и проход через них не занимал много времени.По маршруту шествия дежурили сотрудники полиции, машины коммунальных служб. Было перекрыто движение по улице Петровка.Полиция сообщила о 7,5 тыс. участников акции в память Немцова в МосквеОднако организаторы шествия называют цифру в 100 тыс. человек Согласно данным так называемого &quot;Белого счетчика&quot; - мобильного счетчика, фиксирующего численность людей, проходящих через рамки металлодетекторов - на митинг пришло более 24 тысяч человек
Марш памяти убитого политика начинается с рамок. Сегодня их было установлено достаточно много и проход через них не занимал много времени.
Теги: Петербург, Борис Немцов
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