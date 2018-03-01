Пожар на теплоходе в Москве ликвидирован

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной в Москве ликвидирован, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Ликвидирован пожар на пришвартованном судне в акватории реки Москва (проспект Андропова, д.11)",- сказал сотрудник пресс-службы.

На месте пожара работала лаборатория Главного управления МЧС Москвы, предельно-допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не зафиксировано, добавил он. В пресс-службе сообщили, что сведений о пострадавших в результате пожара нет.

"Всего от МЧС Москвы на месте пожара работало более 30 единиц техники и более 100 человек личного состава",- сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на судне у Нагатинской набережной в Москве поступило вечером в четверг. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Корреспондент "Интерфакса" передал, что окрестности пожара были затянуты густым едким дымом.