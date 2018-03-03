Метро в поселок Северный "приедет" до конца 2022 года

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Люблинско-Дмитровскую линию метро до поселка Северный планируется продлить до конца 2022 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Продление "салатовой" линии будет вестись в два этапа. На первом этапе радиус будет продлен до железнодорожной платформы Лианозово, и эту работу мы планируем завершить до конца 2019 - начала 2020 года. Вторым этапом линия продлится до поселка Северный", - отметил он.

Заммэра пояснил, что конечная станция на этом участке разместится рядом с технопарком "Физтех" в поселке Северный. "Сейчас рассматривают возможность строительства здесь крупного транспортно-пересадочного узла с перехватывающими парковками, для того чтобы жители области могли пересаживаться на метро уже там", - добавил Хуснуллин.

Ранее сообщалось о планах столичных властей построить две новые станции метро после станции "Селигерская" на Любинской-Дмитровской линии - "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе".