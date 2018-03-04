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Москва Президентская кампания-2018

Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы

Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержан

Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Ксения Собчак
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Мужчина толкнул кандидата в президенты России Ксению Собчак и облил водой в центре Москвы, его задержали, утверждают в пресс-службе кандидата.

Это произошло "на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева". "Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул - так, что она упала", - говорится в сообщении.

Сейчас ожидается полиция для составления протокола, добавили в пресс-службе.

Позже стало известно, что московская полиция начала проверку в связи с этим инцидентом.

По его словам, мужчина был задержан, его личность установлена, он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Ранее на этой неделе в ходе предвыборных дебатов на телевидении кандидат в президенты РФ Ксенья Собчак после непечатного оскорблений со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского облила его водой. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах, они сами имеют возможность защитить свою честь и репутацию в суде. 2 марта адвокатский корпус Собчак подал в Генпрокуратуру заявление с просьбой о возбуждении административного дела об оскорблении на Жириновского.

Выборы президента в России пройдут 18 марта.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: Москва, Ксенья Собчак
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