Собчак облила Жириновского водой из стакана во время дебатов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила лидера ЛДПР Владимира Жириновского водой во время предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия-1" в среду.

Во время выступления кандидата от "Российского общественного союза" Сергея Бабурина между ним и Жириновским началась словесная перепалка. В нее вмешалась Собчак, призвав лидера ЛДПР к спокойствию, однако в ответ он назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё. "Дом-2", это там разврат был. Пусть заткнется", - заявил Жириновский.

Собчак парировала, что "участники "Дома-2" ведут себя приличнее", и в ответ на дальнейшие высказывания Жириновского в свой адрес плеснула в него водой из стакана.