Адвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Адвокатский корпус кандидата в президенты России Ксении Собчак подал в Генпрокуратуру заявления с просьбой о возбуждении административного дела об оскорблении на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ - оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

В заявлении, направленном генпрокурору РФ Юрию Чайке, адвокат Константин Добрынин отмечает, что оскорбления транслировались в эфире, став "достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории".

"Возможно, ощущения вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени", - добавил Добрынин.

Ранее на этой неделе в ходе предвыборных дебатов на телевидении кандидат в президенты РФ Собчак после непечатного оскорблений со стороны лидера ЛДПР облила его водой.

Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах, они сами имеют возможность защитить свою честь и репутацию в суде.

"Все, что происходит на дебатах - вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов. И здесь их поведение может оценивать только зрительская аудитория. Если кто-либо из участников дебатов считает себя оскорбленным, то есть законный механизм для самостоятельной защиты чести, достоинства и деловой репутации", - говорится в комментарии Памфиловой.