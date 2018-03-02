В России Президентская кампания-2018

Адвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления

В ходе дебатов Жириновский использовал в отношении Собчак непечатное оскорбление, в ответ на что она облила его водой

Адвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбления
Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Адвокатский корпус кандидата в президенты России Ксении Собчак подал в Генпрокуратуру заявления с просьбой о возбуждении административного дела об оскорблении на лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ - оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

В заявлении, направленном генпрокурору РФ Юрию Чайке, адвокат Константин Добрынин отмечает, что оскорбления транслировались в эфире, став "достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории".

"Возможно, ощущения вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени", - добавил Добрынин.

Ранее на этой неделе в ходе предвыборных дебатов на телевидении кандидат в президенты РФ Собчак после непечатного оскорблений со стороны лидера ЛДПР облила его водой.

Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах, они сами имеют возможность защитить свою честь и репутацию в суде.

"Все, что происходит на дебатах - вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов. И здесь их поведение может оценивать только зрительская аудитория. Если кто-либо из участников дебатов считает себя оскорбленным, то есть законный механизм для самостоятельной защиты чести, достоинства и деловой репутации", - говорится в комментарии Памфиловой.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: Ксения Собчак, Владимир Жириновский
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружение
По словам сенатора Бондарева, новое оружие поступит на боевое дежурство в пределах десятилетияПодробнее
Песков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооруженийПесков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооружений
Пресс-секретарь президента также отметил, что новое вооружение не нарушает стратегический паритетПодробнее
Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук задержан в ГерманииПредполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук задержан в Германии
Об этом сообщил его адвокатПодробнее
Путин обвинил США в старте гонки вооруженийПутин обвинил США в старте гонки вооружений
Гонка вооружений началась после выхода США из договора по ПРО, уверен российский президентПодробнее
В ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодокВ ВМФ РФ назвали невозможным перехват новых беспилотных ядерных подлодок
Они будут обладать низкой шумностью и высокой маневренностьюПодробнее
Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"Главком ВКС рассказал о характеристиках гиперзвукового комплекса "Кинжал"
Дальность поражения целей комплексом, о котором в сегодняшнем послании рассказал Путин, составляет 2 тыс. кмПодробнее
Шеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна ЛысоваШеф-редактором службы политической информации "Интерфакса" назначена Татьяна Лысова
Задачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ агентстваПодробнее
Главный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в РоссиюГлавный фигурант "кокаинового дела" Ковальчук намерен вернуться в Россию
По словам адвоката Ковальчука, это произойдет, когда будут собраны доказательства его невиновностиПодробнее
Путин о новом оружии. ОбобщениеПутин о новом оружии. Обобщение
Сегодня в послании Федеральному собранию президент РФ неожиданно презентовал новейшие инновационные разработки вооруженияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне9 фото
01 марта
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"В РоссииВ Совфеде назвали сроки поступления предсерийных МБР "Сармат" на вооружениеВ РоссииАдвокаты Собчак попросили возбудить на Жириновского дело из-за оскорбленияВ миреМеркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетахВ РоссииПесков пообещал асимметричные ответы США по вопросам вооруженийВ миреНа Украине временно ограничили потребления газа

Предполагаемый организатор "кокаинового дела" Ковальчук арестован в Германии

Адвокат фигуранта сообщил, что на решение вопроса о его экстрадиции в Россию может уйти минимум полгода Подробнее

Путин заявил об использовании Россией отечественных технологий при создании нового оружия

Рынок акций РФ снизился в пятницу во главе с металлургами

В Свердловской области пособница ритуального убийцы получила 12 лет колонии

Напавших в сентябре на КПП в Северной Осетии задержали

Путин заявил о продолжении борьбы с коррупцией в Дагестане

Серия нападений в столице Буркина-Фасо привела к гибели семи военных

Порошенко назвал невозможным односторонний разрыв газовых контрактов

Президент Украины подчеркнул, что транзиту газа в Европу ничего не угрожает Подробнее

Источник сообщил о задержании троих сотрудников таможни в Дагестане за взяточничество

В "Партии прогресса" сообщили о срыве съезда из-за отказа собственника помещения

Четыре лыжника погибли из-за схода лавины на горном курорте во Франции

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

На территории университета в Мичигане произошла стрельба

Погибли по меньшей мере два человека Подробнее

Совет директоров АФК "Системы" утвердил на должность ее президента Андрея Дубовскова

ВС РФ разрешил взыскивать с застройщика деньги за замену стройматериалов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru