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Собчак получила извинения Собянина за нападение на нее стажера Мосгордумы

Есть обновление от 17:42

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин извинился за нападение на нее, совершенное стажером Мосгордумы в воскресенье.

"Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение", - написала Собчак в своем инстаграме в понедельник.

По ее мнению, телефонный звонок от мэра говорит о том, что высшие чиновники страны "начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции - нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны". "Невозможно исправить ситуацию, если не признать свою ответственность за нее. Поэтому я с благодарностью принимаю извинения Сергея Семеновича и выражаю ему свое уважение за его позицию", - написала Собчак.

Ранее в пресс-службе кандидата сообщили, что 4 марта мужчина толкнул Собчак в центре Москвы "на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева". "Мужчина вылил на Собчак воду и сильно толкнул - так, что она упала", - говорилось в сообщении.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения Собчак за инцидент. "Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне. Произошедшее сегодня - провокация и хулиганство. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание", - написал Шапошников на своей странице в фейсбуке. Он добавил, что "молодой человек, совершивший это, - стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата МГД, ни моим помощником".

Собчак, в свою очередь, заявила, что ждет от Шапошникова личных извинений и увольнения стажера.

Теги: выборы-2018, Ксения Собчак, Сергей Собянин
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