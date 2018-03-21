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Москва

Из-за распыления баллончика с газом в Волоколамске пострадали более 20 школьников

Есть обновление от 12:22

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Более двадцати детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"В школе №2 в Волоколамске, по предварительной информации, был распылен из баллончика газ раздражающего действия, пострадали более 20 детей", - сказал собеседник агентства. По его словам, трое пострадавших были госпитализированы.

Источник добавил, что угрозы жизни пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.

Теги: Подмосковье, Волоколамск
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