Волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Причиной госпитализации детей в Волоколамске мог стать выброс газа на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово", сообщил "Интерфаксу" в среду представитель группы городских активистов.

"На полигоне с утра был зафиксирован мощный выброс газа, и именно поэтому дети могли почувствовать себя плохо", - сказал собеседник агентства.

Он опроверг версию распыления газового баллончика в школе. "Дети почувствовали себя нехорошо не в одной, а в нескольких школах в Волоколамске", - сказал активист.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе №2. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте. При этом сам баллончик пока не обнаружен, но связывать произошедшее с мусорным полигоном источник не стал из-за очень локального числа пострадавших - на одном этаже одной школы.

Между тем местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.