Почти 40 детей пострадали из-за распыления газового баллончика в школе Волоколамска

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"В результате распыления газового баллончика в школе №2 Волоколамска 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства. По его словам, им поставлен диагноз "отравление газом раздражающего действия". При этом сам баллончик пока не обнаружен, но связывать произошедшее с мусорным полигоном источник не стал из-за очень локального числа пострадавших - на одном этаже одной школы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в среду осведомленный источник сообщал "Интерфаксу" о более чем двадцати пострадавших детях. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет.

Между тем местные жители рассказали "Интерфаксу", что с утра в городе стоит особенно неприятный запах от полигона и некоторые учителя и воспитатели рекомендовали родителям забрать детей из школ и детских садов домой.

В начале марта в Волоколамском районе произошел скандал из-за мусорного полигона "Ядрово". Местные жители жаловались на неприятный запах от свалки и потребовали от администрации Волоколамского района остановить работу "Ядрово".

Власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории полигона, чтобы начать его рекультивацию. Вместе с тем, подмосковное руководство решило подготовить план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния полигона "Ядрово" на окружающую среду.

Жители Волоколамска 9 марта продолжили акцию у въезда на полигон "Ядрово". Активисты сообщали о задержаниях среди участников акции.

16 марта на полигоне "Ядрово" произошло несколько залповых выбросов сероводорода. Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области на следующий день сообщила о ликвидации очагов утечки свалочного газа.