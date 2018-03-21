Власти Волоколамска заявили о госпитализации четырех детей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Количество детей, госпитализированных в Волоколамске, возросло до четырех, сообщили "Интерфаксу" в управлении системой образования администрации Волоколамского района.

"Баллончик в школе никто не распылял. Однако с утра в городе стоял запах неизвестного нам происхождения. В школе №2 стало дурно четырем детям, для них вызвали бригаду скорой медицинской помощи и отвезли их в приемный покой", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в школе в подмосковном Волоколамске. По его данным, 23 ребенка были госпитализированы, еще 16 получили медицинскую помощь на месте.

Волоколамские активисты связали недомогание детей с выбросом газа на полигоне "Ядрово". Позже в администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово" и опровергли информацию о распылении баллончика в школе.