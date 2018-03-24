Москва

На востоке Москвы в квартире взорвался самогонный аппарат

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В АО "Мосгаз" опровергают информацию о взрыве бытового газа в жилом доме 18 на Хабаровской улице на востоке столицы.

"Информация, появившееся в ряде СМИ, о взрыве газа не соответствуют действительности", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в субботу.

Между тем, как сообщил агентству информированный источник, причиной инцидента, по предварительной версии, стал самогонный аппарат.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили, что причиной пожара в квартире стала вспышка паров спирта. "Информация о взрыве бытового газа, проходящая в ряде СМИ недостоверна. Пожар в квартире по адресу: ул. Хабаровская д.18 к.2 (ВАО, Гольяново) произошел, по предварительным данным, вследствие вспышки паров спирта", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе тушения пожара были спасены семь человек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о взрыве бытового газа в одной из квартир на Хабаровской улице, 18, в результате чего произошел пожар.

Теги: Москва, Мосгаз
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