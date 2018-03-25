В Москве на 26 марта объявили "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В связи с усилением ветра на 26 марта в столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в воскресенье.

"В понедельник ожидается усиление ветра до 5-10 метров в секунду, при порывах - до 15 метров в секунду. Предстоящей ночью температура воздуха не опустится ниже 1-3 градусов мороза, днем - около плюс 2-4 градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сильный порывистый ветер ожидается в Москве и во вторник.

Согласно прогнозам, среднесуточная температура в начале недели будет близка к климатической норме - около 0 градусов, однако со среды вновь начнется похолодание.

Так, в ночь на среду температура опустится до минус 8-10 градусов, днем - 0 - минус 2 градуса, в ночь на четверг похолодает до 9-14 градусов мороза, температура днем составит около 0 градусов.

Существенных осадков в столичном регионе в ближайшие дни не ожидается.

"Желтый" уровень опасности предполагает потенциальные риски, которые влекут за собой неблагоприятные погодные условия.