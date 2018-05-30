Площадь пожара на складе макулатуры в Москве достигла 500 кв. метров

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе макулатуры на юго-востоке Москвы возросла до 500 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным МЧС, на месте работают 18 единиц техники, 56 человек личного состава. На месте пожара работает пожарный поезд, привлечены вертолет Московского авиационного центра, а также поливомоечная техника комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее в столичном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что на Южнопортовой улице, дом 27 горит склад с макулатурой. Площадь пожара на тот момент составляла 150 квадратных метров.