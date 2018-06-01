Источник сообщил о просьбе защиты Улюкаева снять арест с его имущества

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, выплатил назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Штраф он погасил", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что защита в связи с этим уже обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о снятии обеспечительных мер с ранее арестованного имущества.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок экс-министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Улюкаеву также был назначен штраф, до выплаты которого будет сохранен арест на земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративную закладку из серебряного сплава.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор, признав его по сути обвинения законным и обоснованным. 31 мая Улюкаев был этапирован к месту отбывания наказания. Как сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, экс-министр был доставлен в колонию в регионе, расположенном недалеко от Москвы: по ее словам, этапирование заняло не более 4 часов.

Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.