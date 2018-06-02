Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью в три раза превысил норму

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Измерительная станция, расположенная в столичном районе Печатники, в ночь на субботу зафиксировала повышенный уровень сероводорода, сообщили "Интерфаксу" в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, в 2:00 предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) вредного вещества на улице Гурьянова превзошла норму в 2,95 раза, уточнили в ведомстве.

Весной 2018 года самое высокое содержание сероводорода в московском воздухе было зафиксировано 21 марта в районе Косино-Ухтомский (ул.Лухмановская) - 8 ПДК м.р.

Спустя несколько недель, 13 апреля, на этой же территории уровень сероводорода превысил допустимую норму в 5,5 раз.