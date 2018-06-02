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Москва

В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"

По данным источника "Интерфакса", задержанный является криминальным авторитетом

В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Киллер, застреливший в 2012 году криминального авторитета Ильгара Алиева, бывшего близким сподвижником "вора в законе" Аслана Усояна (известного как "Дед Хасан"), задержан в Москве, сообщил в субботу "Интерфаксу" осведомленный источник.

"31 мая в Москве, по адресу Глубокий переулок, сотрудниками МВД и ФСБ РФ был задержан Талыбханлы Хаджибаба Тахир оглы, уроженец Азербайджана, 1983 года рождения, который был изобличен в убийстве, произошедшем в 2012 году", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный в апреле 2012 года в Москве на Пресненском валу застрелил из пистолета криминального авторитета Алиева Ильгара Юсифа оглы, известного как "Ильгар Данабаш", а также стрелял в его молодую спутницу. "Алиев был близким сподвижником и личным другом Аслана Усояна, известного, как "Дед Хасан", - добавил источник.

При этом, по его словам, задержанный также является криминальным авторитетом и известен под прозвищем "Хаджи Бейлаганский".

В то же время он опроверг сообщения СМИ о том, что задержан непосредственно убийца Усояна.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что в отношении мужчины, задержанного за убийство, совершенное в 2012 году, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом представитель следствия не уточнила имен задержанного и жертвы. "Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1982 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. а ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказала Иванова.

По версии следствия, 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал в городе Москве, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль "Тойота Ленд Крузер", где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина выжила в результате своевременного оказания медицинской помощи.

"Благодаря совместно проведенной работе оперативных служб местонахождение фигуранта установлено, он задержан, - подчеркнула Иванова. - Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу".

Криминальный авторитет Аслан Усоян (прозвище "Дед Хасан") был застрелен снайпером в центре столицы в январе 2013 года.

Криминальный авторитет Дед Хасан убит в центре Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов у ресторана &quot;Каретный двор&quot;на Поварской улице, где было совершено покушение на криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), в результате которого он скончался.В центре Москвы на Поварской улице в среду был убит известный преступный авторитет Аслан Усоян, больше известный как вор в законе Дед Хасан.Андрей Галиакберов, пресс-секретарь московского ГУ МВД, на месте происшествия.В центре Москвы на Поварской улице в среду был убит известный преступный авторитет Аслан Усоян, больше известный как вор в законе Дед Хасан.В центре Москвы на Поварской улице в среду был убит известный преступный авторитет Аслан Усоян, больше известный как вор в законе Дед Хасан.В центре Москвы на Поварской улице в среду был убит известный преступный авторитет Аслан Усоян, больше известный как вор в законе Дед Хасан.
Сотрудники правоохранительных органов у ресторана &quot;Каретный двор&quot;на Поварской улице, где было совершено покушение на криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана), в результате которого он скончался.
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Теги: Москва, Дед Хасан, Аслан Усоян, Ильгар Алиев
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