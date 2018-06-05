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Москва

Власти Москвы согласовали проект сноса Ховринской больницы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Снос Ховринской больницы планируется начать в ближайшие месяцы, проект демонтажа здания согласован, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени у нас полностью готов проект сноса, он прошел экспертизу, в ближайшие месяц-два мы планируем начать работу по демонтажу этого здания", - сказал Хуснуллин.

"Это будет очень сложная и ювелирная работа, так как вблизи располагаются жилые дома", - подчеркнул заммэра.

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Он отметил, что параллельно ведется проектирование новых жилых домов, которые будут расположены на месте снесенной больницы, "проект нового жилья на месте Ховринской больницы может быть готов до конца года".

В марте руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что к концу 2021 года на месте долгостроя планируется построить жилой комплекс площадью 345 тыс. кв. м с подземным паркингом на 750 мест.

Ховринская больница - советский долгострой, возведение комплекса началось на севере Москвы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности).

Строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и подтапливаться, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры.

Окончательное решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 году. Ранее планировалось, что комплекс демонтируют к концу 2017 года.

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Теги: Москва
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