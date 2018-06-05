Власти Москвы согласовали проект сноса Ховринской больницы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Снос Ховринской больницы планируется начать в ближайшие месяцы, проект демонтажа здания согласован, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени у нас полностью готов проект сноса, он прошел экспертизу, в ближайшие месяц-два мы планируем начать работу по демонтажу этого здания", - сказал Хуснуллин.

"Это будет очень сложная и ювелирная работа, так как вблизи располагаются жилые дома", - подчеркнул заммэра.

Он отметил, что параллельно ведется проектирование новых жилых домов, которые будут расположены на месте снесенной больницы, "проект нового жилья на месте Ховринской больницы может быть готов до конца года".

В марте руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что к концу 2021 года на месте долгостроя планируется построить жилой комплекс площадью 345 тыс. кв. м с подземным паркингом на 750 мест.

Ховринская больница - советский долгострой, возведение комплекса началось на севере Москвы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности).

Строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и подтапливаться, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры.

Окончательное решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 году. Ранее планировалось, что комплекс демонтируют к концу 2017 года.