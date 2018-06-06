Суд удовлетворил иск о взыскании 6,3 млрд руб. с оператора полигона "Кучино"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск подмосковных властей к оператору мусорного полигона "Кучино", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев журналистам.

"Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона "Кучино" ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 6,3 млрд рублей", - сказал глава Подмосковья.

В апреле сообщалось, что Арбитражный суд Московской области повторно приостановил производство по иску администрации городского округа Балашиха (Московская область) о взыскании с ЗАО "Заготовитель" (полигон "Кучино") 6,2 млрд рублей. Причина приостановки тогда не указывалась.

Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" власти Москвы считают "виновником" появляющихся периодически в столице неприятных запахов. Его закрыли в июне 2017 года после "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что власти Подмосковья планируют в течение пяти лет организовать на месте полигона "Кучино" современный парк и санную трассу.