Плату за ущерб от свалок снизят в 7 раз ради низких тарифов для населения

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении коммунальных отходов будет снижена в семь раз для уменьшения тарифов для населения, сообщает пресс-служба Минприроды России. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

"Постановлением предусматривается семикратное уменьшение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности с 663,2 руб. до 95 руб. в 2018 году и с последующим плавным повышением на 15% в течение 7 лет (до 791,3 руб. в 2025 г.)", - говорится в сообщении.

В Минприроды отметили, что данная мера позволит значительно снизить нагрузку потребителей по оплате услуг по обращению с отходами.

"Региональными властям необходимо пересмотреть тарифы", - подчеркнул глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, слова которого приводит пресс-служба.